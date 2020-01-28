Gezi Davası: Avukatlar protesto etti, izleyiciler destek verdi, mahkeme başkanı salonu boşalttı

Aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da yer aldığı, 15 kişinin tutuksuz yargılandığı Gezi Davası’nın 5. duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde görülmeye başlandı. Heyet, celse arasındaki gerçekleşen işlemlerin okunması ile duruşma başlatıldı.

‘Tanık dinleniyor, nerede dinlendiği belli değil’

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar söz aldı. Bayraktar, can güvenliği gerekçesiyle 5. celse avukatsız dinlenen tanık Murat Papuç’a değindi. “Bir tanık dinleniyor. Nerde dinlenildiği de belli değil. İfadeleri sonra bize gönderiliyor. Bu nasıl bir yargılamadır? Bu davaya devam etmemenizi talep ediyoruz” diyerek şunları söyledi:

© AA / Arşiv Osman Kavala: Bu işin daha çok uzayacağını tahmin etmiyorum

Kazan: Tanık, avukatlar için tehlikeli hale geldi

Yiğit Aksakoğlu’nun avukatı Turgut Kazan söz aldı. Murat Papuç’un bir internet bağlantısıyla avukat Aslı Kazan’a davetiye gönderdiğini söyledi. “Hayati tehlike var diye dinlediğiniz kişi davetiye gönderiyor. Bağlantı kurma başlığı altında sistem kendisini uyarıyor. Güvendiğiniz kişilere ve tanıdığınız insanlara davetiye gönderin, diyor. Avukat Aslı Kazan, ismi gördüğünde davetiyeye cevap vermiyor. Sadece Aslı Kazan’la yetinmiyor. Aynı şekilde avukat Evren İşler’e de davetiye gönderiyor. İzlediği yolda mahkemeyi yanıltmıştır. Can güvenliğini korumak için aldığınız karar tehdit ve tehlike oluşturmaya başlamıştır. Murat Papuç budur.”

Fikret İlkiz: Kimseden gizleyecek bir şeyimiz yok

İstanbul Baro Başkanı, aynı zamanda Can Atalay müdafi Mehmet Durakoğlu, celse arasında dinlenen tanık için “Savunmadan kaçırmak suretiyle ifade aldınız” dedi. “Avukatların böyle bir sorguda bulunmaması can güvenliği tehdit eden bir unsur olarak görülmesi anlamına gelmektedir. Heyetiniz özel usul hukuku tahammül noktasını geçtiğimiz bir yerde olduğumuzu huzurunuzda ifade etmek istiyorum” diyerek reddi hakim talebinde bulundu.

Can Atalay müdafi Fikret İlkiz, “Murat Papuç ifadesinden hareketle pek çok soru sorduğunuzu biliyoruz. İddianame Arap Baharı ile başlıyor. Ne tuhaf değil mi, sizin 28.03.2016’da dinlediğiniz Papuç da söze Arap Baharı ile başlıyor. Ayrıca ne tuhaf değil mi bilgi veren şahsa avukat isteyip istemediği de soruluyor. 17.12.2019 tarihli 30 ACM tarafından yazılmış bir yazı var Murat Papuç ifadesini bize gönderin diye. Savcılık ifade biz de yok diye yanıt verdi. ‘Nasıl olduysa ifade bir şekilde dosyaya girdi. İfadelere bakınca anlıyoruz ki ifade sırasında Pazartesi günü ara verilmiş. İfadenin kalanının tarihi Perşembe devam ediyor. O arada ne oldu? Bunun basit bir maddi hata olmadığı açık. Heyetinizin tanığa bunu sormadı. ‘Bunu nasıl sormazsınız diye heyetinize sormuyorum. Çünkü zaten anlatıldı. Bu tanığı niye dinliyorsunuz, rücu edin dedik. Buna rağmen Murat Papuç sizin için bulunmaz bir tanık haline geldi. Kimseden gizleyecek bir şeyimiz yok. Heyetinizi reddediyorum” dedi.

‘Ali İsmail’in annesiyim ben’

Avukat Hasan Fehmi Demir: ‘Ayrıca Mevlüt Saldoğan, Ali İsmail’in katili. Bu yüzden ceza aldı. Mağduriyetini ifadesinde şöyle dile getiriyor, ‘ölümden beni sorumlu tuttular bu olay sebebiyle işimden atıldım aile birliğim bozuldu, şikayetçiyim’.

Bu esnalarda salonda olan Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, “Ali İsmail’in annesiyim ben” dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine “Sizin acınız anlıyorum ben” dedi. Korkmaz “Anlayamazsınız” diye yanıt verdi.

Avukat Fehmi Demir ise mahkemede şunları söyledi: “Murat Papuç’la ilgili olarak TEM şube tarafından bir yazı geliyor. Sonraki gün bir başka yazı geliyor. Bu müzekkerelerde bu kişinin soyadını değiştirdiğini ve Eren olarak kaydettirdiğini söylüyorlar. Ancak siz Murat Papuç olarak dinlediğiniz kişi ya size sahte kimlik ibraz etti, ya da Murat Eren olduğunu bildiğiniz halde Papuç diye tutanağa geçtiniz. İkisi de suçtur. Sahte bir kişiyi tanık olarak dinlemişsiniz. Duruşmadan çekilmeniz gerekir.”

Ayhan Erdoğan: Polisin ayağı cinayet silahı

Avukat Ayhan Erdoğan: “’Az önce bahsedildi, yargılama aşamasında da Korkmaz ailesinin avukatıydım. Taş ve sopa yaralanması nedeniyle olduğunu söylediniz. Gezi ile ilgili şikayetçi kitlesi, kurumlarda çalışan kişilerin kendilerine rapor alması ile elde edilmiş. Polis Mevlüt Saldoğan’ın aldığı rapor, ayak baş parmağının zarar görmesi nedeni iledir. O ayak bir cinayet silahı. O kadar şiddetli bir tekme atmış ki ayak parmağı yaralanmış. Aldığı raporun gerekçesi de budur. Taş sopa diye bir şikayeti de yoktur. Bunun başka bir anlamı var. Bu siyasi bir hesaplaşma olduğunu gösteriyor. Bunun anlamı siyasi bir hesaplaşmadır. Gezi’de suç işleyen kamu görevlilerinin işlediği suçların aklanması anlamına gelir” diyerek ret talebinde bulundu.

‘Tanığın kişilik bozukluğu var’

Duruşmada mahkeme başkanına, Can Atalay müdafi avukat Özgür Karaduman, sosyal medya hesabından Gezi ile ilgili tarafını belli edecek şekilde kullandığı söyledi. İlgili haberin bugün yayınlandığı belirtildi. Mahkeme başkanı “Benim hesabım yok” deyince, avukat Özgür Karaduman “Siz de buradaki sanıklar gibi mağdursunuz o zaman” dedi.

Av. Tuğçe Duygu Köksal: “Soruların yazılı verilmesi gibi bir usulün olmadığını, tanığın sesli ve görüntülü kayıt ile naklen dinletilmesini talep ettik. İki gerekçemiz vardı. Bir tanesi, tanığın güvenilirliğinin sorgulanması, ikincisi ise yüz yüze olmasıdır. Bunlar CMK’nın verdiği garantiler. Bu kişinin kitabını okuduğumuzda kişilik bozukluğu olduğunu kendisinin belirttiğini zaten görüyoruz” dedi.

Mahkeme reddi talep kararını reddetti. Avukatlar salondan dışarı çıkarak kararı protesto etti. İzleyenler de bu kararı alkışla destekleyince mahkeme başkanı alkışlayan herkesin dışarı çıkarılmasını talimatını verdi.

Duruşma salonundaki CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz almak isteyerek “Avukatsız duruşma yapılamaz” dedi. Mahkeme Başkanı Sezgin Tanrıkulu’nun da dışarı çıkartılması için talimat verdi. Tanrıkulu, talimata uymamak için direnince tartışma çıktı.

Duruşma sürüyor.