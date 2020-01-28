Şevket Çoruh'tan 'soruşturma' açıklaması: Burası Türkiye, her şey olabilir

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şevket Çoruh, Elazığ depremiyle provokatif paylaşımda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı iddialarına yanıt verdi. Çoruh, kendisine resmi olarak konuyla ilgili bir şey iletilmediğini söyledi.

Elazığ depremiyle ilgili 'sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşımda bulundukları' iddiasıyla önce Berna Laçin ardından Şevket Çoruh hakkında soruşturma açıldığı iddiası birçok haber kaynağında yer aldı.

T24'e konuşan Çoruh, Berna Laçin'in konu hakkında bilgisi olmadığını söylemesinin ardından Çoruh da kendisine bilgilendirme yapılmadığını ve haberleri şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.

Depremin ardından 'Geçmiş olsun Elazığ' paylaşımı haricinde bir paylaşım yapmadığını dile getiren Çoruh, "Ortada soruşturma açılmasına değer bir şey yok ancak burası Türkiye, her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Olayı, 'troll'lerin gerçekleştirdiğini düşünen Çoruh, "Bir sepetleri var, artık o sepetten kim çıkarsa... 'Geçmiş olsun' demenin soruşturma açılmasına yönelik nasıl bir gerekçesi olabilir?" dedi.