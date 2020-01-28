Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.