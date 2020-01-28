Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 28, 2020
KIRKAGAC-MANISA https://t.co/fC0BUR1QHW
28.01.2020, 14:26:13 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 11.8 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1, AFAD ise 4.8 olarak açıkladı.
#DEPREM: Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 28, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD açıklamasında, "Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Ayrıntılar geliyor.
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