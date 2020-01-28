Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharı: Zeugma Müzesi'nin açığa alınan müdürü şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'nde yaklaşık 3 yıldır arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili soruşturma, Kaçmış'ın ailesi ve avukatlarının talebi üzerine genişletildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçmış'ın idari amiri olan ve açığa alınan müze müdürü E.Ö şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, Merve'nin avukatımüdürün şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacak olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Pasinli, "Mervenin kesin ölüm nedeni intihar olsa bile maruz kaldığı mobbing ve baskı nedeniyle ceza kanunundaki intihara yönlendirme suçunun unsurlarının tartışılması gerektiği yönünde soruşturmanın genişletilmesi için talepte bulunmuştuk. Bugün Merve’nin amiri E.Ö için şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı Gaziantep’e talimat yazdı. İş yerindeki tüm çalışanların bilgisine başvurulmasını istedi. Etkili ve yeterli bir soruşturma ile Merve’nin kuşkulu ölümünün aydınlatılması ve maddi gerçeğin açığa çıkarılarak adaletin tesisi için taleplerimiz doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi önemli. Hal böyleyse intihar değil Merve intihara yönlendirilmiş oluyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olayı incelemek üzere müfettiş görevlendirmiş, müze müdürü ile birlikte üç müze çalışanı açığa alınmıştı. Müzedeki envanterin sayımı için büyük bir ekiple yapılan incelemenin ise sürdüğü belirtildi.