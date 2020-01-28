Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin'in 15 yıl hapsi istendi

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden Çetin, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve teröristlerle görüştükleri' iddia edilen Çetin ile 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Çetin ile diğer sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak' suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca HDP'li Çetin'in, 'Van'a gelen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını evinde barındırdığı, örgütün Demokratik Toplum Kongresi ve sözde kadın yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü' kaydedildi.

İddianamede, Çetin'in ayrıca kendisini arayan ve sözde şehit yakını olduğunu söyleyen PKK’lı yakınının isteklerini karşılayacağı sözünü verdiği belirtilerek, "Şüphelinin dosya kapsamındaki tapelerden anlaşıldığı kadarıyla, silahlı terör örgütü içinde 'Tirej Agiri Karayazı' kod adlı teröristin talimatıyla, dosyadaki diğer şüpheli Faruk Can'a belediyenin kaynaklarından ayni yardımda bulunduğu belirlenmiştir. Çetin'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri içinde sürekli yer alarak örgüt mensuplarının emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı, organik bağ kurduğu, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinden silahlı terör örgütü suçunu işlediği değerlendirilmiştir" denildi.

İddianamede ayrıca, belediyede, 'Eş başkan' unvanını kullanan meclis üyesi Bayram Çiçek'te ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde ise şüphelinin 'terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlu düzeydeki mensuplarıyla kırsalda görüştüğü, onlara tatlı ve içecek götürerek terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği' ifade edildi.

Dosyadaki bazı şüphelilerin de 'terör örgütüne eleman kazandırılması konusunda aktif görev yürüttüğü ve terör örgütü mensuplarıyla görüştükleri' belirtilen iddianamede, Diyarbakır'da yayın yapan 'Denge Velat' radyosuna şifreli istek parça göndererek haberleşmeyi sağladıkları, market şubelerine saldırı talimatları verdikleri de kaydedildi.

İddianamede ayrıca operasyonlar kapsamında gözaltı ve tutuklamalara tepki olarak HDP Erciş İlçe Başkanlığı binasında Yıldız Çetin'in de bulunduğu ortamda, "Örgütün elinde o kadar ağır silah ve bomba var, neden kullanmıyor?" şeklinde konuşmaların geçtiği belirtildi.