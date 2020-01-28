Marmaris'te 5.4'lük deprem

Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

​​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

18.57'de ise 3.5'lik bir depremin daha gerçekleştiği belirtildi.

​​İlk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.