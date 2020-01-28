Marmaris'te 5.4'lük deprem

Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2020
Büyüklük : 5.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 68.54 km.Dodecanese (Yunanistan), 142.11 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 28.01.2020, 18:38:35 TSİ
Enlem : 35.2730 N
Boylam : 27.9470 E
Derinlik : 25.00 km
Detay : https://t.co/KJDUL8yjA1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 28, 2020
AKDENIZ https://t.co/CWPdpvKBBE
28.01.2020, 18:38:32 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
18.57'de ise 3.5'lik bir depremin daha gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 28, 2020
AKDENIZ https://t.co/FHdAt3nmDF
28.01.2020, 18:57:38 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
İlk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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