Türk Dışişleri: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı kalıcı İsrail-Filistin barış planına tepki gösterdi.

"ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur" denilen açıklamada "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" diye kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu'ya barış gelemez."