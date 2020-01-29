İçişleri Komisyonu’nda bekçiye yetki tartışması: 'Polisi ne yapacağız o zaman?'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu’nda bekçilere üst arama yetkisi de veren yasa teklifi görüşüldü. AK Parti ile muhalefet partileri arasında tartışma yaşandı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Polisin yetkisini almışsınız, bekçiye vermişsiniz. Polisi ne yapacağız o zaman?” diye sordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu’nda dün 'çarşı ve mahalle bekçilerine vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi' gibi düzenlemeleri içeren yasa teklifinin görüşmelerinde muhalefet ile AK Partililer arasında 'üst arama' ve 'yetki' tartışması yaşandı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, teklifle polis ve jandarmaya alternatif kolluk kuvveti oluşturulduğunu belirtti. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Polisin yetkisini almışsınız, bekçiye vermişsiniz. Polisi ne yapacağız o zaman” dedi. HDP’li Filiz Kerestecioğlu ise teklifin tümden geri çekilmesini talep etti.