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10:07 29 Ocak 2020
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    Galataport

    İşçilerden Galataport eylemi: Maaşlarımız verilmiyor

    © İHA /
    Türkiye
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    Doğuş Holdinge ait Galataport'ta çalışan işçiler aylardır maaşlarını alamıyor. Firma yetkilileri taşeron olarak çalışan işçilere alacaklarının üçte birini vermeye çalışıyor. Bu teklifi kabul etmeyen işçiler şantiye önünde eylem yapıyor.

    Anadolu’nun çeşitli illerinde gelerek Karaköy’deki Galataport inşaatında çalışan işçiler haklarını alamadıkları için bir süredir günlerdir Doğuş Holding’e bağlı Galataport inşaatının önünde eylem yapıyor, Emeğin Gücü Derneği’ne başvurarak yardım istiyor. Dernek üyeleri ise haklarını alamayan mağdur işçilere destek olmak amacıyla Galataport firması önünde eylem yapıyor.

    Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre işçilerin eylemlerine destek veren Emeğin Gücü Derneği Yöneticisi Hasan Ergül, “Biz bir kaç aydır bu tür şikayetler alıyoruz. Bazı taşeron işçilerin sorunlarını çözdük. Biz şantiye önüne gidip pankart açıyorduk, Doğuş Grubu, ‘Bizi medyada göstermeyin, aman toplayın bizi rezil etmeyin’ diyerek taşeronlara baskı yapıyordu. Böylece işçiler bütün haklarını alıyordu” dedi.

    'İşçilere baskı yapıyorlar'

    Galataport
    © İHA /
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    Emeğin Gücü Derneği Yöneticisi Hasan Ergül şöyle konuştu: “Muhtelif taşeronlar var ama ana firma Doğuş firması. Anas yapı diye bir taşeron firma var. İşçilere mobing uyguluyor. Bir yılı doldurmuş, işi de bitmek üzere olan işçilere kıdem hakları olmasın diye baskı uygulayarak uzaklaştırıyor. Son üç aylık maaşlarını ve kıdemlerini vermeden memleketine gönderiyor. ‘Size paralarınızı göndeririz’ diyor ancak göndermiyor. Bir de koğuşlardan atıyor bu işçileri. Direnenler olursa, mesela adamın içerideki parası 15 bin lira 3 bin lira veriyor ‘git’ diyor. Şu anda bu baskılara boyun eğmeyen bazı işçiler var. Onlar da Galataport firmasının ana girişi önünde eylemlerini devam ettiriyor.

    Biz bir kaç aydır bu tür şikayetler alıyoruz. 20-30 kişilik taşeron işçi gruplarının sorunlarını çözdük. İş yerinin önünde bir pankart açıyorduk, Doğuş Grubu eylemin medyaya yansımaması için taşeron firmaya baskı yapıyordu. Firma da işçilerin bütün haklarını veriyordu. Ama baktılar ki önünü alamıyorlar taşeronlarla bir toplantı yaptılar. Ortak karar almışlar ve şunu diyorlar: ‘Biz taşeronlara paralarını ödedik, bizimle alakası yok. Mahkemeye gidin.’ Halbuki İş Kanunu’nun ikinci maddesi diyor ki; ‘işçi alacaklarından ana firma sorumludur.’ Biz de bu maddeye dayanarak Doğuş Grubu’nu ödemeleri yapmaya davet ediyoruz.”

    'Alacaklarımız 15 bin TL ancak 4 bin TL veriyorlar'

    © AA / Mehmet Eser
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    Tokat’tan gelen ve maaşını alamayan işçilerden Hasan Oğuz şunları söyledi: “Biz mesailerimizle birlikte kalan paralarımızı istiyoruz. İşçilerin ortalama 15 bin TL alacağı var. Ancak firma bize 4 bin lira veriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. 2 ay çalıştıktan sonra izne gittim. Döndükten sonra 11 ay daha çalıştım. Kasım, aralık ve ocak aylarına ait maaşlarımız şu anda duruyor. Maaşımızı vermek için bize ‘Tazminat ve kıdem haklarımı aldım’ diye kağıt imzalatmaya çalışıyorlar. Daha önce çalışan arkadaşlar bu taşeron firmalarda çalışanların tanıdıkları olduğu için onlar ne verdiyse alıp gittiler. Onlara yaptıkları şeyi bize de yapmak istiyorlar.”

    'Mahkemeye versek 5 sene sürecek'

    Mardin’den geldiğini ve günlük 115 TL yevmiye ile çalıştığını söyleyen Hakan Abışka ise şöyle konuştu: “Firma kasım, aralık ve ocak aylarına ait maaşlarımızı vermiyor. ‘Git mahkemeye ver’ diyorlar. Mahkemeye versem 5 sene sürecek. Adam bizi tehdit ederek paramızı vermiyor. Benim hakkımın üçte birini vermek istiyor. Ben onların teklif ettiği parayı kabul etmediğim için bu sefer hiç ödeme yapmıyorlar.”

    Etiketler:
    Emeğin Gücü Derneği, Doğuş Holding, Galataport, Galataport, Karaköy, Anadolu
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