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10:37 29 Ocak 2020
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    Bakan Selçuk: Stadyumların içine okul açılacak

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    200 yeni iş garantili okul açtıklarını ve mesleki eğitim merkezlerine yatırımı artıracaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulları üretim üssü haline getirip ekonomiye doğrudan katkı yapacağız. Stadyumlar yılda 25 gün açık tesisler, orada duruyorlar ama boşlar. Stadyumlar içine okullar açacağız” dedi.

    Bir grup ekonomi yazarı ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerinin ekonomiye kazandırılması için atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

    Eğitimi, ekonomi ile buluşturmak için meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri üzerinden bir ekosistem kurduklarını, bunu yaparken de organize sanayi bölgelerini, sanayi ve ticaret odalarını, tüm şehirlerdeki sektörleri dikkate aldıklarını belirten Selçuk, “Meslek liseleri konusunda bazı sıkıntılar vardı. Şehirlerdeki sektörler ile okullar örtüşmüyordu. Öğretmenlerin eğitiminde sorunlar vardı. Bu alanda 74 bin civarında öğretmenimiz var. Bir yıl içinde öğretmenlerin çoğunun eğitimini tamamladık. Bunu da sektörlerin katkısı ile yaptık. Geldiğimiz noktada sektörler, sanayiciler, üreticiler ile 54 alanda birlikte çalışıyoruz. Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 10’u kendi alanında çalışıyor. Oysa meslek eğitim merkezlerinde okuyanların yüzde 88’ini kendi alanında çalışıyor. O nedenle fonksiyonel olmayan okulları kapatmakta bir sorun görmüyorum dedi.

    Mezun olana iş garantisi

    Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son dönemde istihdam üzerinde yoğunlaştığına değinerek, “Bizim de eğitimle bunu ilişkilendirmemiz lazım. Bunun da iki yolu var. Birincisi, mesleki eğitim merkezlerinin sayısını artırmak, ikincisi de meslek liselerini sadeleştirmek” şeklinde konuştu. Meslek liselerinde bin 500 öğrencinin okuduğunu, mesleki eğitim merkezlerinde de 134 bin öğrenci bulunduğunu ifade eden Selçuk, 200 iş garantili okul kurduklarını, tüm yapının iş garantili okullar haline dönüşmesini istediğini kaydetti.

    Merkezlere talep patladı

    Ekonominin ihtiyaçlarını gözden geçirdiklerine, ihtiyaç olan sektörlerde okul açtıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Mesela, 3.5 milyar dolar civarında ahşap oyuncak ithalatı yapılıyordu. Hemen okulunu kurduk. Bunlar istihdam garantili, satış garantili okullar. Savunma sanayi çok gelişti ve burada teknisyen ihtiyacı vardı. Aselsan’ın içine okul açtık. İlk defa mesleki eğitim, yüzde 1’lik dilim içinden öğrenci aldı. Ankara’daki fen lisesine girecek çocuk, meslek lisesini tercih etti. Bunun gibi birçok alanda açılan yeni okullar sanayinin, ekonominin ihtiyacını karşılar oldu. Hepsi de garantili okullar. Aynı zamanda meslek eğitim merkezlerine de yatırımı artırıp, bazı ayrıcalıklar tanıdık. Artık buralara gidenleri 4 yıllık lise mezunu sayıyoruz. Üç yıllık olan askerlik ertelemesini bu okullarda okuyanlar için 6 yıla çıkardık. Mezun olanlara da yedek astsubaylık hakkı tanıdık. Bunları yapınca da meslek eğitim merkezleri ve okullara talep patlaması oldu.”

    Üretip satacağız

    Meslek okullarını üretim üssü haline getirmek istediklerine de değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Okullarda üretim yapılması, ekonomiye katkı sağlaması için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Bir anda üretim yüzde 160 arttı. Biz artık okul sıralarımızı kendi okullarımızda üretiyoruz. Türkiye’de üç boyutlu yazıcı üreten meslek liseleri var. Yazıcı ihtiyacımızı da buradan karşılıyoruz. Ekonomiye doğrudan katkımız okulların üretim üssü olması. Mesela, Bursa’dan, elektrikli otomobil üretmek için taleple geldi.”

     

    Stadyumlar boş duruyor

    Ziya Selçuk, ihtiyaç olan tüm alanlarda yeni okullar açacaklarını ve tüm planları yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

    “Nerede açık varsa oraya yöneliyoruz. Türkiye’nin futbol hakemliğine ihtiyacı var, hakem yok. Futbol Federasyonu ile bir protokol imzaladık, eylül ayında hakemlik okulu açılıyor. Mesela, çim teknisyenliği büyük ihtiyaç, ama okulu yok. Bu alanda bin 500 elemana ihtiyaç olduğu söylendi, bunun okulunu da açacağız. Stadyumların içine okullar açacağız. Stadyumlar yılda 25 gün açık tesisler, orada duruyorlar ama boşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çalışma yaptık, illerdeki stadyumlar içine okullar açacağız. Bununla paralel futbol, basketbol için de okullar açacağız. Bunların dışında Konya ve Tokat’ta iki tane yeni nesil tarım lisesi kuruyoruz. Sistemi şöyle çalıştırıyoruz. Ortalama 100 öğrenci alırız, bir okulu kurarız, bunu yaygınlaştırırız. Önce pilotunu yapıyoruz, sonra Türkiye’ye yayıyoruz.”

    'İsteyen fabrikasının içine okul kurabilecek'

    Ziya Selçuk, yeni yaptıkları yasal düzenleme ile özel sektöre fabrikasının içinde okul açma imkanı da getirdiklerini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

    “Özel sektör kendi fabrikasının içine meslek eğitim merkezi kuramıyordu, öğretmen sağlayamıyordu. Yasa buna imkan tanımıyordu. Bir yıldır biz kuruyorduk. Mesela, otellerin içine okullar açtık; 11 tane böyle okul var. Yasayı değiştirdik; şimdi isteyen fabrikasının içine ya da otelinin içine okul kurabilir. Bu okulların sayısı hızla artacak. Vergi desteği var, öğrenci başına 5 bin lira ile 7 bin lira arasında destek var.”

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı, Yatırım, tesis, Ekonomi, Okul, Stadyum, Ziya Selçuk
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