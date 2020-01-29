Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın PKK kararına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belçika’da süren ve Türkiye'nin müdahil olduğu "Ariadna Davası" olarak da bilinen PKK Soruşturması hakkında Belçika Yüksek Mahkemesi’nin verdiği karara tepki gösterildi.
Açıklamada, "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılı’ğın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir. Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır" ifadesi yer aldı.
‘Bu karar, PKK’ya açık bir destek mahiyetindedir’
Açıklamada, kararın büyük çelişkiler barındırdığı ve hukuki olmaktan çok siyasi nedenlerle alındığının bilindiği ve Belçika mevzuatının kurucu ülke olarak ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği'nin (AB) müktesebatıyla da çeliştiğine dikkati çekildi.
Açıklamada, ‘PKK ve IŞİD gibi örgütlerin bu sorumsuzca kararı istismar edeceği’ vurgulanarak "Dolayısıyla terörizmle uluslararası mücadeleyi zafiyete uğratma amacına matuf bu tür girişimlerin sorumluluk sahibi tüm paydaşlarca da kınanmasını bekliyoruz. Türkiye, her koşulda tarihin doğru tarafında kalmaya devam ederek, insanlık karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan terörün her türlüsüne karşı mücadelesini, gerek yasal zeminde gerek sahada aldığı etkin önlemlerle, terör örgütlerinin kökünü kazıyıncaya dek sürdürecektir" ifadesine yer verildi.
Belçika Yüksek Mahkemesi’nin, PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıklanmıştı.
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