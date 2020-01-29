Pekin Büyükelçisi Önen: Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı Vuhan'dan tahliye edeceğiz

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, NTV canlı yayınında Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Söz konusu virüsün heniz hiçbir Türk vatandaşına bulaşmadığını belirten Önen, şunları kaydetti:

"Ölüm sayısı 106'ya ulaştı. Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık.

Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan, bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."