Elazığ depremini çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Prof. Dr. Gencer hakkında inceleme

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter'dan attığı mesajda depremin oluş nedenini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağladı.

Paylaşımında, "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" ifadelerini kullanan Gencer, tepkiler üzerine mesajını sildi.

'Haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşım'

Tepkilerin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi, Gencer hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

YTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın son derece üzgün, devletimizin tüm birimleri ile sahada olduğu bu dönemde üniversitemizde görevli bir öğretim görevlisinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Konunun takipçisi olacağımızın altını çizerek depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Üniversitemizde görevli bir öğretim üyesinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Saygılarımızla,

Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi pic.twitter.com/IP8RuTz0es — Yıldız Teknik Üniversitesi (@YildizEdu) January 28, 2020

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