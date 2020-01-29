Acun Ilıcalı: İçişleri Bakanımız Soylu ile konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum

Elazığ'daki depremzedeler için yardım gecesi düzenleyen ve 73 milyon TL bağış toplayan Acun Ilıcalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paraların sadece depremzedeler için kullanılmasını istedi. Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşıldığını söyleyen Ilıcalı, "Başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşamı yaşanan 6.8'lik depremin ardından kanalı TV8'de yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, 73 milyon TL bağış topladı.

Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun bağışının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ilıcalı, telefon bağlantısının ardından İçişleri Bakanı'ndan bir ricada bulunarak, "Sizden de bir ricam var. Bu akşamki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olması için kullanılmasını rica ediyoruz" dedi.

Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) January 29, 2020

​Ilıcalı'nın Soylu'ya söylediği bu sözler ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Ilıcalı, "Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum. Yayınımıza bağlanarak, kampanyamıza hem maddi hem de manevi destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.