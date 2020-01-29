Soylu: Elazığ ve Malatya için Kızılay'a 27.5 milyon, AFAD'a 72 milyon lira bağış yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak" dedi. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ise 17 Şubat'ta açılacak. Soylu, Malatya ve Elazığ için Kızılay'a 27.5 milyon, AFAD'a ise 72 milyon lira bağış yapıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ ilinin tamamında, Malatya'nın ise 4 ilçesinde yarı yıl tatili uzatıldı.

Açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Deprem çalışmalarına ilişkin son bilgileri vermek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte kameralar karşısına geçen Soylu, şunları söyledi:

'Deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı'

"Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Elazığ'da 200 civarı okuldan 10’u yıkılacak. Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim."

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı" diyen Soylu, toplanan bağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Malatya ve Elazığ için Kızılay'a gelen bağış toplamı 27.5 milyon lira, AFAD'a gelen bağış toplamı 72 milyon toplam lira. Bütün milletim rahat olsun buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itina ve hakkaniyet içerisinde dağıtıldı."

Sağlık Bakanı: 7 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1543'ünün taburcu edildiğini söyledi.

Yedisi yoğun bakım olmak üzere 64 yaralının hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini belirten Koca, "Taburcu ettiğimiz hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Afetzedeler açısından psikolojik destek önemli. Korku ve kaygıyla karşılaşıyoruz. Şebeke suyunun kullanılabilir olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yapıldı. Kullanıma uygun olduğu belirlendi" dedi.

'Binalardan 118'i acil yıkılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var" bilgisini verdi.