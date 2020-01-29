Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den yayılan koronavirüsle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Vuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir."