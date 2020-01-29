Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

(Trump'ın sözde barış planı) Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir.