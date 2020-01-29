Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-
(Trump'ın sözde barış planı) Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir.
- Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Ortadoğu'da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz.
'Astana süreci diye bir şey kalmadı'
- Astana süreci diye bir şey kalmadı. Süreci yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım.
- (Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil.
- Rusya ile sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile süreci farklı yürütecek.
- Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu anda terörle mücadelede çökerdik.
'Deprem vergileri hangi amaç için toplandıysa onun için harcandı'
- (Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor.
- (Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir.
- (Deprem vergisi) Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)