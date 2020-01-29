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14:46 29 Ocak 2020
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    Depremin vurduğu Elazığ'da ev sahipleri kiraları artırdı: 700 lira olan daireye şimdi 1500 TL istiyorlar

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    Türkiye
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    6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da ev sahipleri, kiraları artırdı. Deprem öncesi 700 TL istenen dairelerin şu an 1500 TL'ye alıcı beklediği kaydedildi. Çadırlarda kalan depremzedeler, kiralık ev bulamamaktan şikayetçi.

    33 mahallesi bulunan Elazığ’da, 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Bu durumun ardından depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

    Kiralar bir anda 2 katına çıktı

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.

    Kiralık ev bulamıyorlar

    Depremzedeler, bu durum karşısında kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor.

    © AP Photo / Vincent Yu
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    Emlakçıları dolaştıklarını ve sonuç alamadıkları için sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve şimdi 1500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük" dedi.

    'Ev sahipleri insaflı olsun'

    Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu. Sokak sokak ev aradıklarını kiraların 2 katına yükseltilmesine rağmen başlarını sokacak yer bulamadıklarını anlatan başka bir depremzede, "Deprem nedeniyle mağdur olduk. Şu an birçoğumuz çadır ya da spor salonu, okullarda kalıyoruz. Çok şükür yardımlarla karnımız doyuyor, devletimiz bize bakıyor. Ama fırsatçılar kiraları arttırdığı için ev bulamıyoruz. Hepimiz fırsatçılardan şikayetçiyiz ve önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

    Emlakçılar da şikayetçi

    Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz" dedi.

    Kentte depremde yıkılan bina sayısının az olmasına rağmen hasarlı bina sayısının 600 civarında olduğunu anlatan Albayrak, "Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar kiralık daire aramaya başladılar. Ne yazık ki bu durumu bazı arkadaşlar fırsata çevirdiler. Deprem öncesi 700-800 TL olan evler 1500 TL olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti" diye konuştu.

    Albayrak, depremin ardından Türkiye’nin her yerinden yardım geldiğini ancak Elazığlı ev sahiplerinin aynı duyarlılığı göstermediğinden şikayet ederken, kiraları bilinçli olarak yükselten ev sahiplerini tespit ederek yetkililere bildirerek ifşa edeceklerini de kaydetti. Hasar tespit çalışmaları ile hasarlı bina sayısının artacağını bu durumun talebi daha da yükselteceğini vurgulayan Albayrak, ev sahiplerinin duyarlı olup fırsatçılıktan vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Para, apartman, daire, kiracı, Kira, Ev Sahipliği, deprem, Elazığ
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