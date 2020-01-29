İstanbul'da yıkılacak ağır hasarlı okullar belli oldu

İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik depremde çok sayıda okul binasında hasar oluştu. Depremin ardından 200 kişilik ekip, hasar ihbarı bulunan okulları tek tek inceledi.

Ağır hasar gören 9 okulun yanı sıra 20 okul orta hasar gördüğü gerekçesiyle eğitim ve öğretime son verildi. Hasarlı okullardaki öğrenciler başka okullara nakledildi.

İkinci yarıyıl öncesi okul binalarıyla ilgili hasar tespit, karot örneği ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı 9 okul binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı, az hasarlı binalarda ise güçlendirme yapılacağı kaydedildi.

Yıkılacak okulların listesi şöyle: