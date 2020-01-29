Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen duyurdu

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaştı. Yalçın, yarın Vodafone Park’ta taraftarı önünde ilk idmanını yapacak.

Beşiktaş’ta geçen cuma günü Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adamı belli oldu. Siyah - beyazılar, ligde en son Yeni Malatyaspor’da görev yapan eski futbolcusu Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaştığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Bugün sabah 09.00 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Sergen Yalçın, burada Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile buluştu. Siyah - beyazlı futbolcularla toplantı yapan Yalçın, ardından takımının ligin 20. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı idmana katıldı.

Sergen Yalçın’ın lisansının Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkarıldığı görüldü.

SON DAKİKA | Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi pic.twitter.com/T9YFkAPj0l — NTV Spor (@ntvspor) January 29, 2020

​Yarın taraftarla buluşacak

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.03’te taraftara açık antrenman yapacağını duyurdu. Vodafone Park’ta yapılacak olan idmanda siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından tribünlerden sık sık lehine tezahüratlar yaptıkları ve takımın başında görmek istedikleri yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın ile buluşacak.

Öte yandan Yalçın’ın yardımcılıklarını; siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giymiş olan Murat Şahin ve Çağdaş Atan yapacak.

Kariyerine Beşiktaş'ta başladı

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Yalçın daha sonra İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002’de Beşiktaş’a geri dönen Sergen Yalçın, 2006’ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

100. yılın kahramanı

Beşiktaş'ta iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynamıştı.