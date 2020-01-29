Kemal Sunal'ın doğduğu ev de depremde yıkıldı

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Orda Bir Köy Var Uzakta' başlıklı köşesinde deprem sonrası Malatya izlenimlerini anlattı.

Donat, Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal’ın, Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe köyündeki doğduğu evin depremde yıkıldığını belirtti.

Köylülere Kemal Sunal’ın doğduğu evi soran Donat, “Depremde yıkıldı.Yer ile yeksan oldu” cevabını aldığı anları anlattı.

Donat yazıda yer alan ilgili kısım şöyle:

“Küçük oğlumun (Tufan) nikâh şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’di, diğeri Kemal Sunal (4 Mart 2000).

Kemal Sunal Caddesi’nde… Köylülere sorduk:

-Kemal Sunal’ın evi hangisi?… Doğduğu ev?

Yaşlı bir teyze ‘Aaah, ah’ diyerek iç çekti:

-Depremde yıkıldı… Yer ile yeksan oldu.

Çevremiz… Yıkılmış evlerle dolu.

Evlerin birinin altında ‘Otomobil iskeleti’ var.

Minare… Hasarlı… Birkaç yeri çatlak.

İleride ‘Sunal Hafriyat’ tabelası.

Bir başka tabela:

‘Sunal Kuyumculuk.’

Tabelanın birinde Kemal Sunal’ın resmi.

Köyden bir genç… ‘Hoş geldiniz’ dedi… Ve ‘Acımız büyük’ diye devam etti:

-Kemal Sunal’ın bibisinin (Halasının) oğlu Mustafa Kara… Evi depremde yıkıldı… Enkaz altında kaldı… Sizlere ömür.”