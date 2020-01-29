Başbuğ: Erdoğan'ı uyardım

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan ile geçmişte aralarında geçen bir konuşmayı aktararak, kendisini FETÖ konusunda uyardığını söyledi. Başbuğ, "2008-2010 sürecinde ben 'Bugün bizsek hedef, yarın siz olacaksınız' dedim. Daha nasıl uyarıda bulunabilirdim" ifadesini kullandı.