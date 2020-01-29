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17:53 29 Ocak 2020
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    İlker Başbuğ

    Başbuğ: Erdoğan'ı uyardım

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    Türkiye
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    Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan ile geçmişte aralarında geçen bir konuşmayı aktararak, kendisini FETÖ konusunda uyardığını söyledi. Başbuğ, "2008-2010 sürecinde ben 'Bugün bizsek hedef, yarın siz olacaksınız' dedim. Daha nasıl uyarıda bulunabilirdim" ifadesini kullandı.

    Eski Genelkurmay Başkanı BaşbuğHaber Global'den Erdoğan Aktaş'ın sunduğu 'Eşit Ağırlık' programında soruları yanıtladı.

    Başbuğ, "FETÖ'nün 'siyasi ayağı yok' dersek gerçeği inkar olur. Bunu yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım" dedi.

    26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasilerin araştırılmasına isteyen Başbuğ'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    ​'İlkokul çocuklarının türban takması da yanlış'

    • 28 Ağustos 2008 devir teslim döneminde söylediğim bugün 'Toplumun bir kesimi yeni bir kültürel kimlik ortaya çıkarılmasından rahatsız. Bu endişeyi ciddiye almak lazım.' Toplumsal huzur için bu zorunluluktur.
    • Ekonomik güce erişmişse, kadrolaşarak devletin çeşitli organlarına yerleşmişse bunun ileride siyasi güç olması kaçınılmazdır. Karşımızda sosyal bir olay var. Sosyal olan olaya bilimsel yaklaşarak sonuç alabiliriz. Ne yazık ki bunu hükümetler yapamadı. Geçmişte hatalar oldu. 12 Eylül 1980 askeri müdahale olayı sonrası ortaya çıkan bir 'türban' meselesi oldu. Yapılan hata 18 yaşını dolduran kızlarımızın üniversitede türban takmaması konusunda karşı çıkılması en büyük yanlıştı. Dönemin başbakanının eşinin GATA'ya alınmaması, mezuniyet törenlerine alınmaması yanlıştı. Bu olaylar ne kadar yanlışsa şu an ilkokul çocuklarının türban takması da o kadar yanlış. Bu yanlışa kimse ses çıkarmıyor.

    'Ordu içindeki isimleri istemem FETÖ'yü rahatsız etti'

    Enver Altaylı'nın FETÖ'ye mektupları

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    Mektuptaki 7 generalin takibinin istenmesi

    • Mektupta 'Yeni görevine başlar başlamaz bana bir dostumun söylediği, sayılarının 7 olduğu generalin takibe alınacağı söylendi' yazıyor. Burada yeni göreve başlayan benim. Bir izleme olayı var, hakikatten başlattım. Ama bu general değil albay. Bir şüpheli hareketine denk gelmedik. Daha sonra bu albay savcılığa ifade verdi. Savcı isim listesi gösteriyor. Albay ise 'Okuduğunuz isimlerde sadece Nuri Pakdil'i tanıyorum. 6 ay ya da sene de bir kez ziyaretine giderdim' diyor. Bu olayın ilginç tarafı bu cemaat içinde hemen duyulmuş olması.
    • Bir diğer olay ise diğer bir albay ile ilgili bir duyum aldım, dikkat edilmesi gerektiği konusunda. Burada o albayın görev yerini değiştirdik. Biz uzaklaştırdık 2014'te terfi ettirildi. 15 Temmuz darbe girişimde benim görev zamanımda olan tek bir general var.

    'Gül, 'ispatlayın süreci başlatalım' dedi'

    'Dönemin Başbakanı Erdoğan'a dedim: Bugün bize, yarın size'

    '26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getirenler araştırılsın'
    Etiketler:
    Erdoğan Aktaş, Haber Global, Dursun Çiçek, AK Parti, Nuri Pakdil, Siyasal İslam, Enver Altaylı, Türban, 15 Temmuz darbe girişimi, ABD, Türkiye, TSK, Abdullah Gül, FETÖ, İlker Başbuğ, Recep Tayyip Erdoğan, MİT, Fethullah Gülen
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