Bekçilere yeni yetkiler getiren düzenleme Meclis komisyonundan geçti

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi', TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
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Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi', TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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