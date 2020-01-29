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    TBMM Genel Kurulu

    TBMM’den beş partili ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyor ve esefle kınıyoruz

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    ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin sorununa çözüm iddiasıyla hazırladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' diye nitelendirdiği planı, TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi parti bir bildiriyle kınadı.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “İsrail-Filistin Barış Planı” , Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanlığı ve siyasi partilerin sert tepki gösterdiği plan, TBMM’de de yankı buldu.

    Parlamentoda grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan bildiri, TBMM genel Kurulu’nda okundu. HDP, uzun bir aradan sonra ilk kez Meclis’te yayımlanan bir bildiriye destek verdi.

    ​Bildiride şu görüşlere yer verildi:

    “ABD yönetiminin ihtilafın iki tarafından biri olan Filistin’i bütünüyle dışlayan tek yanlı , hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen sözkonusu plan, BM kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır.

    Bu plan, taraflar arasında bir müzakere zemini sağlamaktan ziyade, İsrail’in insanlığın kalbi olan Mescidi Aksa dahil, Filistin topraklarında 10 yıllardır derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı ve bunu Filistin tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen işgal sürecini, ilhaka çevirmektir. Tüm Ortadoğu’nun barış, güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve uluslararası hukukun ve adaletin yok sayılması üzüntü ve ibret vericidir.

    Donald Trump ile Benyamin Netanyahu Beyaz Saray'da Yüzyılın Anlaşması'nı takdim ederken
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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    Kudüs’ün statüsü, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasadışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD yönetiminin sözde barış planı ölü doğmuştur. İki devletli çözüm vizyonunu yok sayan ve ilgili BM kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali anlamına gelen öneriler içeren bu girişimin, uluslararası toplum nezdinde kabul görme ihtimali de bulunmamaktadır.

    Bu vesileyle, İsrail-Filistin meselesinin çözümünün, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla  mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini gözetmeyen, Filistin devletinin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek, uluslararası toplumun vicdan ve sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik ve dayanışma içinde, zulüm dayatma ve işgale karşı Filistin halkının meşru haklarını tüm platformlarda savunmaya devam edecektir.

    TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde İsrail_-Filistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış, özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle  kınıyoruz. “

    Etiketler:
    TBMM, Kudüs, Kudüs, Yüzyılın Anlaşması
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