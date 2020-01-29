Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla ABD'nin Ortadoğu planını görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ile Maliki'nin ABD'nin 'Ortadoğu barış planı'nın ele aldığı belirtilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı detaylar paylaşılmadı.

Trump'ın barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adını taktığı plan kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.