Ali Babacan, partisinin kuruluşunu yeniden erteledi

AK Parti'den istifa ederek Ocak ayında partisinin kurulacağını açıklayan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin kuruluşunu yeniden erteledi.

Kurucusu olduğu AK Parti ile geldiği yol ayrımının ardından istifa eden Ali Babacan'ın aylardır çalışmalarını sürdürdüğü yeni partiyi en geç Aralık 2019'da kuracağı belirtilmiş ancak partinin kuruluşu Ocak ayına ertelenmişti. Edinilen son bilgilere göre ise, Babacan cephesi partinin kuruluşunu tekrar erteleme kararı aldı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, partinin kuruluşunun yeniden ertelenmesinde Elazığ'da yaşanan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin gündemde olmasının etkili olduğu belirtilirken, partide yer almak için yapılan başvuruların incelenmesinin de henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Babacan'ın genel başkanlığını üstleneceği yeni partide yer almak için başvuruda bulunanların büyük oranda AK Parti kökenli olduğu kaydedildi. Partinin kuruluşunun ise, Şubat ayının ortalarına ertelendiği belirtildi.