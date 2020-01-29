Kayıt
21:00 29 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki

    © Sputnik / Рамиль Ситдиков
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 92
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104123/21/1041232174.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001291041284417-cavusoglundan-israil-medyasindaki-hakan-fidan-haberine-tepki/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail medyasının MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi.

    Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

    'Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor'

    İsrail'de  Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye benzeten makale yayımlanması ile ilgili olarak, "Demek ki iyi yoldayız" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor. Libya'daki oyunu bozuyor. Libya'da arka tarafta İsrail'in olduğunu herkes biliyor. İsrail ile ilişkilerimiz ortada ama bizim İsrail'i hedef alan, İsrail’e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok. İstihbaratımız ne yapıyor. Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor. Güçlü şekilde hareket ediyoruz. İlk defa gerçekten Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor. Oyunları bozuyor ya da açığa çıkarıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi."

    'Plan ölü doğdu'

    Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıkladığı İsrail-Filistin Barış Planı'na yönelik de eleştiride bulunarak, şöyle konuştu:

    "Sözde Yüzyılın Barış Planı'nın ölü doğduğu aşikar. Tek taraflı hazırlanmış bir plan. Aslında daha önce ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıyınca tarafsızlığını yitirmiş oldu. Herkes bu planın içinde ne olmayacağını biliyordu. Filistinlilerin haklarının olmayacağını biliyordu. Bir plan açıklanırken Trump'ın yanında Netenyahu var. Bu görüntü bile esasen dengeli bir şey olsa Netenyahu orada olmazdı. Hem Filistin hem Orta Doğu Barış Planı açıklanıyor hem de Netenyahu Trump’ın hemen yanında duruyor. Bu plan, Netenyahu'nun seçim kampanyasına destektir. Bu planın barış getireceği falan yok, getirmez de. İslam coğrafyasının tepkimesini daha göremedik. İslam dünyasının gerçek anlamda tepkimesini Cidde'de göreceğiz."

    Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı yedirmeyeceğiz

    Doğu Akdeniz'deki son durum ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta bir ilerleme için paylaşımın olması gerektiğini söyleyerek, "Doğu Akdeniz'de çözümün tek seçeneği var; Rumlar ve Yunanistan paylaşıma hazır olacak. Biz kendi çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için adım attık. Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz. Kararlılığımız devam ediyor" dedi.

    'Rusya ağırlığını koyarsa bu işi çözeriz'

    Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu ile ilgili de "Karabağ'da çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Rusya ağırlığını koyarsa biz bu işi çözeriz. Bu yıl da Karabağ meselesine ağırlık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Kasım Süleymani, İsrail, Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Seyahat kategorisinde birinci seçilen Luke Fazekas'ın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da çektiği fotoğraf serisinden bir kare. Bu fotoğrafta Pyongyang metrosu götüntülendi.
    Panasonic'e göre 2019 yılının en iyi fotoğrafları
    Karikatür
    Filistin lideri Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı çıkıyoruz, halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet