Abdalların büyük ustası Seyit Çevik vefat etti

Kırıkkale'de yaşayan evli ve 6 çocuk babası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Seyit Çevik, kalp yetmezliği, mide kanseri nedeniyle yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara'da dün akşam hayatını kaybetti.
Bozlak kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın akrabası olan müzisyen kemancı Seyit Çevik'in ölümü ailesini ve yakınlarını üzdü.
Kentte, 'abdal' geleneğinin son temsilcilerinden biri olan Seyit Çevik, bugün Keskin ilçesinde toprağa verildi.
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