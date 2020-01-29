Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti süren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, kiralama şirketinin borcu nedeniyle makam aracının haczedilmesine tepki olarak, kendisine ait bahçeden Erdek Vergi Dairesinin arka tarafına açılan ve iddiaya göre kuruma giriş çıkışlarda kullanılan tali yolu, tuğla ördürerek kapattırdı.

Ankara'ya giderken jandarma ekiplerinin yol uygulamasında, üzerindeki haciz nedeniyle makam aracı bağlanan Sarı, Erdek'te kendisine ait bahçeden Erdek Vergi Dairesi'nin arka kısmına açılan tali yolu, tuğla ördürerek kapattırdı.

Sarı yaptığı açıklamada, aracının, Ankara'ya giderken yolda jandarma tarafından haciz gerekçesiyle bağlandığını söyledi.

Kendisine ait bahçeden Erdek Vergi Dairesinin arka kısmına giriş yapıldığını ve bahçesinin de otopark olarak kullanıldığını söyleyen Sarı, "Ben de bu duruma karşı kendimize ait olan bahçenin o kısmına duvar çektim. Belediyenin tüm araçlarına borçlardan dolayı haciz getirmişlerdi. Ben duvarı çekince hacizleri kaldırdılar." diye konuştu.

Makam aracı haczedilince bahçesinden vergi dairesine geçen yola duvar ördürdü: 'Duvarı çekince hacizleri kaldırdılar' https://t.co/AUAVAKRakN pic.twitter.com/aPd5lE8R1p — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 29, 2020

'Herkes haddini bilecek'

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Sarı, Erdek Vergi Dairesinin, imar mevzuatında Kemal Balıkesir Caddesi'ne cepheli 6 bloktan oluşan ve konut ruhsatı bulunan bir yapı olduğunu kaydederek, "Yıllardır yasal olmayan bir şekilde imar yolundan bağlantı yapmadan dedemden ailemize kalan zeytinlikten giriş çıkış yapıldı" ifadesini kullandı.

Sarı, "Biz nasıl kanunlara uyuyorsak tüm kurumlar da kanunlara uyacak. Erdek halkının oylarıyla seçildiğim anayasal kurum olan Erdek Belediyesinin onurunu kimseye zedeletmem. Herkes haddini bilecek" şeklinde tepki gösterdi.

Hüseyin Sarı'nın hak mahrumiyeti cezası 26 Şubat'ta sona erecek.