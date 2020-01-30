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07:38 30 Ocak 2020
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    İmamoğlu: Üç gün kayak yapmam birisinin acısını hissetmediğim anlamına gelmez

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayak tatiline yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan İmamoğlu, "Üç gün kayak yapmam birisinin acısını hissetmediğim anlamına gelmez" dedi.

    6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Erzurum'da kayak tatili yapmaya gitti. İmamoğlu'nun kayak yaptığı görüntüler, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

    İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri de, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ydi. Selvi, bugün yayımlanan yazısında İmamoğlu'nun 'kayak tatili' eleştirilerine verdiği yanıtı aktardı. 

    Buna göre İmamoğlu, şunları söyledi:

    "İstanbul Belediye Başkanı elbette ki Türkiye’nin her konusuyla ilgilenmek durumundadır. Bu bakış açısıyla ben programımı değiştirdim ve eşim de bana katılmak istedi, beraber Elazığ’a gittik. Sabah erken gittik, o geceyi Elazığ’da geçirdim. Gece insanların kamp yaptığı yerleri gezdim, cemevi ziyaretlerinde bulundum, gece Elazığ’da kaldım. O gece uçak da vardı, ertesi sabah uçak da vardı. Yani ben seyahatimi öyle de planlayabilirdim. O geceyi Elazığ’da geçirdim. Sabahı yine Elazığ’da geçirdim. Daha sonraki günün tamamını Tunceli ziyaretine ayırdım. O günün akşamında da çocuklarımın yanına vardım ve üç gün çocuklarımla geçirdim. Yarın (bugün) sabah Erzurum’da ziyaretler yapıp, öğle saati İstanbul’a döneceğim. Toplam üç gün. Ben burada üç gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Ejder diye bir zirveye çıktım, kayak yaptım ve akşam çocuklarımla dertleştim, sohbet ettim.

    Yani üç gün boyunca kayak yapmam, birisinin acısını hissetmiyor anlamına geliyorsa, bu bence insanların kafasında başka düşünceler dönüyor anlamına gelir. Benim öyle bir kafam yok. İlk gün paylaşmak zorunda kaldım. Çünkü ilk bir günün sonunda sosyal medyada o kadar kirli, iğrenç paylaşımlar gördüm ki çocuklarımla ilgili, ailemle ilgili, eşimle ilgili... Eşimin yeğenleriyle ta Eylül 2019’da çektirdiği fotoğrafı başka türlü sahaya sürüp, bundan da medet uman gazetecilerin yorumu gibi... Bunları görünce, ben ertesi sabah burada olduğumu yayınlamak durumunda kaldım. Tabii ki yayınlamak niyetim yoktu benim. Zaten çocuklarımla baş başa kalmak istiyorum. Onun için yayınlamak zorunda kaldım. Tabii ki istemezdim ama netice itibariyle, benim kızıma öğretmenleri ya da arkadaşları ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kızı Beren’ diyor, benim kızım da onlara ‘Hayır, ben babamın kızıyım’ diyor. Ben onun hayat boyunca babası olacağım."

    © Fotoğraf : NTV
    Hürriyet'in 1. sayfasından...
    Etiketler:
    Aile, Çocuk, Erzurum, Kayak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem, Elazığ, Ekrem İmamoğlu
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