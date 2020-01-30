Akşener: Erken seçim görmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt içi gezilerine hız verdiğini belirterek "Ben erken seçim görmüyorum, erken seçim için de gezmiyorum. Üstelik gezmek bana iyi geliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a bazı açıklamalarda bulundu. Akşener, yurt içi gezilerini hızlandırdığını hatırlatarak "Erken seçim mi bekliyorsunuz?" diye soran Takan'a "Ben erken seçim görmüyorum, erken seçim için de gezmiyorum. Üstelik gezmek bana iyi geliyor" yanıtını verdi.

'Gideceğim yerlerde kalabalık falan istemiyorum'

Akşener, yurt içi gezilerine neden ağırlık verdiğini şöyle anlattı:

“Gideceğim yerlerde kalabalık falan istemiyorum. Çıkıyorum sokağa tek tek esnaflarla el sıkışıyorum. Giriyorum dükkanlara… Bakıyorum, kameralar, fotoğraf makinaları var. Dışarı çıkarıyorum. Sonra başlıyoruz sohbete. Esnaf orada patlıyor.”

Haziran ayı sonuna kadar tüm büyükşehirlerin ve diğer illerin de ilçelerini ziyaret edip sokak sokak dolaşacağını açıklayan Akşener, özellikle ilçe ziyaretlerine ağırlık vereceğinin altını çizdi. Akşener, “Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ilçeleri gezeceğim. İzmir’den sonra haftaya çarşamba da İstanbul 3. bölgede olacağım. Çarşamba, perşembe, cuma günleri İstanbul 3. bölgede gidilmedik, ziyaret edilmedik, dertlerini dinleyemediğim ilçe bırakmayacağım” dedi.