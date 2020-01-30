Cahit Berkay: 73 yaşındayım, bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum

Anadolu rock müziğinin öncüsü Moğollar’ın üyesi Cahit Berkay, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportaj hakkında açıklama yaptı. Berkay, "73 yaşındayım. Bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum. Bundan sonra da değişmez" dedi.

Anadolu rock müziğinin öncüsü Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, Tuba Kalçık ile gerçekleştirdiği ve Sabah gazetesinde yayınlanan röportaja ilişkin olarak dün açıklamalarda bulundu.

Berkay, tepki çeken "Sevgi üzerine besteler yaptım hep. Sevginin sağı solu olmaz. Müziğimle barışı, insan, ülke, doğa sevgisini anlattım. Özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Dışarıdan Türkiye ile uğraşmasalar burası dünyanın en güzel ülkesi olur. Emperyalist güçler yıllardır Türkiye ile uğraştı, uğraşmaya devam ediyor. Bunun farkında olalım. Ortadoğu gibi zorlu topraklar var yanımızda. Savaştan kaçanları ülkemize aldık. Onlar için milyar dolarlar harcadık. Avrupa 'Size para vereceğiz' dedi, onu da yapmadı, kapıları kapattı. Türkiye tek başına mücadele ediyor" ifadesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Sabah gazetesinin Günaydın ekine verdiğim röportajın ardından gündem olmuşum. Öncelikle beni eleştirenlere de savunanlara da teşekkür ediyorum. Bana kıymet gösteriyorsunuz ki bir şeyler yazma ihtiyacı hissetmişsiniz.

Benim açımdan bu röportajın daha önce yaptığım yüzlerce mülakattan bir farkı yok. 2020, profesyonel müzik hayatımın 55. yılı. Bu münasebetle geçtiğimiz hafta özel bir konser gerçekleştirdik. Konserin provaları uzayınca bekleyen röportajları 20’şer dakika içinde apar topar yapmak durumunda kaldım. Hızlıca bitsin diye bazı şeyleri eksik söylemiş olabilirim.

73 yaşındayım. Bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum. Bundan sonra da değişmez."

Berkay'ın bu açıklaması, soL Haber'de yayınlandı.