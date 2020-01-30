İBB Sözcüsü Ongun: 'Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı' haberi doğru değil, hiçbir değişiklik olmadı

Sabah gazetesinde Barış Savaş'ın imzasıyla yayımlanan haberde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB TV'deki logo değişikliğinin ardından İstanbul'un sembolü olan logoyu, bu kez Beyaz Masa'dan kaldırdı. Daha önce 'Beyaz Masa Alo 153' ile birlikte kullanılan cami, minare, kubbe logosunun yerine beyaz zemin üzerine kırmızı renkle 'Beyaz Masa Alo 153' konulduğu görüldü" iddiasına yer verildi.

Söz konusu iddia, sosyal medyada kısa süre içerisinde tartışmaya neden oldu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi:

"Sabah gazetesinde yer alan 'Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı' haberinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. İBB'nin ve Beyaz Masa'nın kurumsal logosunda değişiklik olmamıştır, daha önceki yıllardaki kullanım aynen devam etmektedir."

Sabah Gazetesi'nde yer alan "Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı" haberinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. İBB'nin ve Beyaz Masa'nın kurumsal logosunda değişiklik olmamıştır, daha önceki yıllardaki kullanım aynen devam etmektedir. pic.twitter.com/NZRQERq3r3 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 30, 2020

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