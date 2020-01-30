Elazığ'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak resen araştırma ve soruşturma başlattı.

33 mahallesi bulunan Elazığ’da, 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Bu durumun ardından depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

Kiralar bir anda 2 katına çıktı

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) dün aktardığına göre artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya çıktı.

Resen araştırma ve soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün kentte artan kira fiyatları ile ilgili resen araştırma ve soruşturma başlattı.