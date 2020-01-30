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13:44 30 Ocak 2020
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    Bathonea Antik Limanı kazılarında İstanbul'u 558 tarihinde vuran depremin izlerine rastlandı

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul'un Avcılar ilçesinde sürdürülen Bathonea Antik Limanı kazılarında kenti 7 Mayıs 558 tarihinde vuran depremin izleri bulundu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen kazılara, bu yıl yeniden başlandı.

    KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki kazıların, o yıllara ait izleri taşıması nedeniyle İstanbul'un tarihi kronolojisindeki bilinmeyen noktaların aydınlatılmasında önemli rol oynadığı biliniyor.

    'Son günlerde yaşadığımız depremlerin izleri burada da görülüyor'

    Küçükçekmece Gölü havzasında yer alan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşmesi kazıları hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Aydıngün, Bathonea'da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu söyledi.

    Aydıngün, "Burası çok önemli bir liman yerleşmesi, uluslararası bir aktarma limanı. Yapmış olduğumuz kazılar bize çok farklı bilgiler sağlıyor. Örneğin çok da güncel olan maalesef son günlerde yaşadığımız depremlerin izleri burada da görülüyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz. Örneğin 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem var. Hatta Ayasofya'nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus'un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi bu deprem için, 'Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır' diyor. Gerçekten yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6. yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında 2 kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik" dedi.

    '11. yüzyılda İstanbul'da yaşanan depremin izleri belirlendi'

    Aydıngün, şöyle devam etti:

    "Bathonea kazıları sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bulgusuyla pek çok bilim dalına da hizmet ediyor. Bunun dışında 11. yüzyılda İstanbul'da yaşanmış bir deprem var. Bu depremin izlerini de de yine kazı ekibimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış belirledi. Kazılarda bulduğumuz büyük bir sarnıç yapımız var. Prof. Dr. Barış, bu sarnıç yapısındaki kırılmalardan yola çıkarak bir deprem ve ardından oluşan heyelandan söz etti. Bathonea kazıları İstanbul tarihine jeolojik bakımdan da yaşanan acı olaylar bakımından da bilgileri aktarıyor bize."

    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Ayasofya, Şengül Aydıngün, Kazı, Deprem, deprem, Bathonea Antik Limanı, Avcılar, İstanbul
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