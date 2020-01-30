Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/KjWW9D5a82 — TSK (@TSKGnkur) January 30, 2020

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