'Reklam anlaşması iptal edildi' denen Berna Laçin: Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi

Elazığ depremiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında 'provokatif' paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Laçin, Procter&Gamble (P&G) firması tarafından reklam sözleşmesinin iptal edildiği yönündeki iddiayı yalanladı ve şunları söyledi:

"İptal konusunda tarafıma iletilen bir şey yok. Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi."