Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan AP parlementerine: Denize nasıl döktüğümüzü ırkçı kafalar iyi bilir

Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan parlamenter Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösteren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli" ifadelerini kullandı.

Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. pic.twitter.com/D9dSdeQa2m — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020

​'AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz'

Çavuşoğlu, "Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye ekledi.