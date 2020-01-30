AK Parti'den Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan parlamenter Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına Twitter'dan tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" ifadelerini kullandı.

AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. pic.twitter.com/ESE9HIjZgJ — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 30, 2020

'AP, İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerin gösteri merkezi'

Çelik, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Avrupa Parlamentosu’nun bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir.

AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek.

AP’de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız.

O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP’de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP’nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır.

O faşist, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir."

Ne olmuştu?

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun 'Yunan Adalarında İnsani Durum' başlıklı oturumunda Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.