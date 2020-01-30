Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedilen 5.8 şiddetinde bir deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin Twitter üzerinden aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 5.8 şiddetinde bir deprem oldu.

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Deprem Muğla, Marmaris, İzmir ve Bodrum'da etkili şekilde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli, Akdeniz'de olan ve Marmaris, Bodrum, Muğla ve İzmir'de hissedilen depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı.