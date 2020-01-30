Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin Twitter üzerinden aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 5.8 şiddetinde bir deprem oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2020
AKDENIZ https://t.co/5uN9QrxQWs
30.01.2020, 14:21:34 TSİ
Büyüklük: 5.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Deprem Muğla, Marmaris, İzmir ve Bodrum'da etkili şekilde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli, Akdeniz'de olan ve Marmaris, Bodrum, Muğla ve İzmir'de hissedilen depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı.
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