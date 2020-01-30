ODTÜ yönetimi Mansur Yavaş'ın Eymir teklifini kabul etti

ODTÜ Rektörlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eymir Gölü ve çevresinin belediye tarafından düzenlenmesi teklifini kabul etti. Üniversite yönetiminin talepleri arasında göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması da yer aldı.