CHP lideri Kılıçdaroğlu Elazığ'a gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın deprem bölgesi Elazığ'da incelemelerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hatay, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanları eşlik edecek.

NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine geç gittiğine dönük eleştirilere CHP kaynaklarından yanıt da geldi.

Kaynaklar, "Gitseydi görüntü vermek anlamında yararı olabilirdi ama tam aksine çalışmalara zarar verirdik. Güvenlikten, açılacak ve kapatılacak yollara kadar birçok soruna yol açılırdı. Genel Başkan 'gidelim' diyenlere bu gerekçe ile 'hayır' dedi" değerlendirmesinde bulundu.