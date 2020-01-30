Kurum'dan 'deprem sonrası fahiş kira' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Kurum, Elazığ'da depremin ardından artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak "Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ genelinde olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kurum, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da açıklamalarda bulundu.

Depremzedeler için 10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacağını belirten Kurum, "Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi.

Kurum, hasar tespit çalışmalarının yüzde 40 oranında tamamlandığını söyleyerek, "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

'Kentsel dönüşümde kararlıyız'

"Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız. Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık" diyen Kurum, depremin ardından kentte kira fiyatlarının artmasına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ genelinde olmadığını düşünüyorum"

Soruşturma başlatılmıştı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün kentte artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak resen araştırma ve soruşturma başlatmıştı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) dün aktardığına göre, artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya çıktı.