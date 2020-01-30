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16:51 30 Ocak 2020
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    Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Elazığ depremiyle ilgili 8 farklı soruşturma açıldı

    © AA / Halil İbrahim Sincar
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    Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem nedeniyle yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de 1 olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açıldığını duyurdu. Başsavcılık, ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek için de ayrı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, depremde yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açıldığı bildirildi.

    Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli 24/01/2020 tarihinde saat 20:55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde toplam 38 vatandaşımız (34’ü yıkılan binalarda olmak üzere, 3’ü kalp krizi geçirme ve 1’i başına moloz düşmesi nedeniyle) hayatını kaybetmiştir.

    ​İl merkezinde Sürsürü Mahallesinde çöken bir binada 14, Mustafapaşa Mahallesinde Çöken iki ayrı binada 14, Gezin kasabasında yıkılan bir binada 3, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyünde yıkılan 2 farklı yapıda birer, Sivrice ilçesi Ilıncak köyünde yıkılan bir kaybettiği tespit edilmiştir.

    Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir.

    'Sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlarla ilgili ayrı soruşturma başlatıldı'

    Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yer yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir.

    Depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişiler ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca evleri hasar gören vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

    Etiketler:
    Sosyal medya, İnceleme, ev kirası, Soruşturma, bina, Deprem, deprem, Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ
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