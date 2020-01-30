Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 17.03'de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin 6.98 km derinlikte olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 30.01.2020, 17:03:54 TSİ
Enlem : 39.0980 N
Boylam : 27.8490 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/g19Bj0l8tW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin ise 5.4 km olduğunu duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2020
AKDENIZ https://t.co/U5dvQw2DYw
30.01.2020, 17:10:04 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)