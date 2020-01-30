Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 17.03'de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin 6.98 km derinlikte olduğunu açıkladı.

​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin ise 5.4 km olduğunu duyurdu.

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