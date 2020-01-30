Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Kalın - O'Brien görüşmesinde, Libya ve Suriye’nin kuzeyindeki güncel gelişmeler ele alındı ve bu bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin genel durumunun yanısıra, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Kalın, ABD Yönetimi'nin, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında Türkiye'nin görüşlerini paylaşırken, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve bu çerçevede Doğu Kudüs'ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin başkenti olmasını savunduğunu, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurguladı.