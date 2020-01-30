Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın evinde ölü bulundu

İHA'nın haberine göre, Ergenekon davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy’deki evinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.