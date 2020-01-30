Kılıçdaroğlu'ndan Yunan vekile tepki: Türk milletinin yazdığı tarihi, bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz! O ulu bayrak; onur ve gururla, bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2020

​Ioannis Lagos, 2019’a kadar Yunanistan parlamentosunda aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekiliydi. Temmuz 2019’da yapılan seçimlerde parlamentoya giremeyen Altın Şafak Partisi, Avrupa Parlamentosu’nda bir sandalye aldı. Lagos, Avrupa Parlamentosu’nda bağımsız milletvekili sayılıyor.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun 'Yunan Adalarında İnsani Durum' başlıklı oturumunda Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Yannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırtmıştı.