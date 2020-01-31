Lucca’daki tacize dair yeni gelişme: Güvenlik kamerası bozuk çıktı

İstanbul Bebek'teki Lucca adlı mekanın işletmecisi A.İ.’nin burada çalışan R.B.’ye tuvalette cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu söylendi, görüntüler verilmedi.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre Bebek’teki Lucca’da 8 Ocak’ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, iş yerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.’nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Mesai bitmesine rağmen işten çıkmasına izin vermedi

Lucca’da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.’nin saat 00.00’da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için iş yerinden çıkamadığını anlattı. B.A. 02:00 sıralarında müşteri tuvaletinin bulunduğu taraftan R.D.’nin hızlı bir şekilde, tedirgin ve ağlar vaziyette geldiğini gördüğünü, yanına gitmeye fırsat bulamadan taksiyle ayrıldığını söyledi. Lucca’da çalışan U.T. ise olay günü A.İ.’nin çok alkol aldığını ve R.D.’ye karşı aşırı samimi davranışlar sergilediğini, R.D.’nin tavırlarından bu durumdan rahatsız olduğunu anladığını belirtti.

Suçlamaları kabul etmedi

Suçlamaları kabul etmeyen A.İ., R.D.’yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, R.D.’nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü.

Savcılığın hazırladığı iddianamede ise tanık anlatımlarının R.D.’nin iddialarını doğruladığına dikkat çekildi, A.İ.’nin cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine kendi içerisinde tutarlı, hayatın olağan akışına uygun olan müşteki anlatımlarına itibar edildiği ifade edildi.