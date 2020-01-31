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11:03 31 Ocak 2020
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    Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu yaktı

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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın sosyal medya paylaşımlarının yaktığını söyledi. Selvi, "Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu yaktı" yorumunu yaptı.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'İmamoğlu’nun doğruları, yanlışları' başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu ailesiyle Palandöken’deki tatilini tamamlayıp İstanbul’a döndü ama tartışmaların bir süre devam edeceği anlaşılıyor" görüşünü dile getirdi.

    İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak "Ekrem İmamoğlu ile konuşurken, ’Sizi Cumhurbaşkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlere layık gördükleri için, biraz da bu nedenle tatil yapmanızı eleştiriyorlar’ dedim. ’Yok’ demedi. Bu tür hedeflerinin olmadığını söylemedi. Böylesine önemli görevlere layık görülmesinin kendisi için onur verici olduğunu söylemekle yetindi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    "Ha, bir siyasetçi için bu tür hedeflerin olmasında bir yanlışlık görmem. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geliyor.

    İmamoğlu ile konuşurken, ailesine verdiği önem dikkatimi çekti. Saygı duydum.

    ‘Benim için aile kutsaldır’ dedi. ’Ailemin bütünüyle 2 yıldır ilk kez üç gün geçirdim’ diye konuştu. ’Gündüz kayak yaptım, akşam çocuklarımla dertleştim, konuştum, sohbet ettim’ dedi. Ailesiyle ilgili sözlerini samimi buldum.

    Beni asıl ilgilendiren ’yeni nesil siyaset’ten söz etmesiydi. İmamoğlu, 7 gün 24 saat hayatı siyaset olan değil; ailesiyle ilgilenen, eşiyle konsere, tiyatroya giden, tatil yapacağı zaman tatil yapıp, çalışacağı zaman çalışan bir siyasetçi profili oluşturmak istiyor. Bu yönüyle Özal biraz farklı bir siyasetçiydi. Semra Hanım’la el ele tutuşup gezerdi, arabanın direksiyonuna oturup ’Semra koy bir kaset, dinleyelim’ diyebilirdi, torunlarıyla bilgisayar oyunu oynar, kısa şortla asker denetlerdi.

    ANAP kökenli bir siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu’nda biraz ‘Özalvari’ bir hava, Ecevit tarzı bir naiflik hissettim. Elbette ki hiçbir siyasetçi diğerinin fotokopisi değildir ama İmamoğlu’nun da farklı bir siyasi profil oluşturmak istediği anlaşılıyor. ’Siyaset benim için bir meslek değil. Siyaseti kutsallaştırmam’ sözleriyle bunu gösteriyor.

    Tabii bir de siyasetin gerçekleri var. İmamoğlu Danimarka’da ya da İsviçre’de siyaset yapsa, bir diyeceğim olmazdı. Fakat burası Türkiye. Bizde siyaset farklı yapılıyor. Bizde siyasetçilerden beklentiler başka. Kimsenin İmamoğlu’nun ailesiyle tatil yapmasına bir şey dediği yok. Hatta sıradan bir belediye başkanı olsa, kimsenin ilgilenecek hali de yok. Ancak deprem bölgesinden kayak merkezine geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı gibi görevlere layık görülen iddialı bir siyasetçi olması, tartışılmasına neden oluyor.

    Kriz dönemleri kimi siyasetçileri büyütür, kimi siyasetçileri ise küçültür. Kriz dönemlerinde millet, umut bağladığı insanları başında ve acısını paylaşırken yanında görmek ister. Elazığ’da depremzedelerin yardımına koşan İmamoğlu doğru olanı yaptı ama oradan Palandöken’e geçip kayak yapmasının siyaseten yanlış olduğunu düşünüyorum.

    Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada ailesi hakkında çirkin şeyler yazılmasa tatilini duyurma niyetinde olmadığını söyledi. Sosyal medyada ailesi hakkında yapılan çirkin yorumlara tepki göstermek işten bile değil. Sosyal medya tam bir çöplük oldu. İmamoğlu’nu yakan biraz da sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın sosyal medya paylaşımları olmuş.

    Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu yaktı."

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    Erzurum’da Tesadüfün böylesi💯

    Kübra Açıl (@kubraacil)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kübra Açıl, deprem, Elazığ, Ekrem İmamoğlu, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Erzurum, Abdulkadir Selvi
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